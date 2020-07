Cagliari-Juventus 2-0, abbraccio tra Buffon e Zenga dopo il triplice fischio (VIDEO) (Di mercoledì 29 luglio 2020) Serata negativa per la Juventus e per Gianluigi Buffon che subisce le due reti che permettono al Cagliari di battere 2-0 i campioni d’Italia. Con il tricolore in cassaforte ad ogni modo la retroguardia bianconera al triplice fischio può permettersi scambi di battute e sorrisi, ed è così che dopo aver parlato con Giovanni Simeone si dirige dall’allenatore avversario Walter Zenga. Un attestato di stima reciproca tra i due che si abbracciano ed iniziano una conversazione della quale le telecamere non riescono però a catturare informazioni. Di seguito le bellissime immagine. Leggi su sportface

