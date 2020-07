Cagliari, i convocati di Zenga per la Juventus (Di mercoledì 29 luglio 2020) In vista della gara odierna contro la Juventus, il tecnico del Cagliari ha diramato la lista dei convocati: Portieri: Rafael, Cragno, CiocciDifensori: Mattiello, Klavan, Pisacane, Lykogiannis, Ceppitelli, Faragò, Carboni, WalukiewiczCentrocampisti: Rog, Birsa, Ionita, Marigosu, Lombardi, Del Pupo, LadinettiAttaccanti: Paloschi, Joao Pedro, Pereiro, Ragatzu, Pavoletti, Gagliano, Simeone Foto: twitter Cagliari L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

lucabianchin7 : I convocati #Juve per Cagliari. #Ronaldo c'è: il duello con Immobile continua. Turno di riposo per De Ligt, Danil… - Spazio_J : - junews24com : Convocati Juve per il Cagliari: out De Ligt e Rabiot. Sarri chiama i giovani - - Fantacalcio : Cagliari, buona notizia: Pavoletti torna tra i convocati, le ultime - CalcioNews24 : Convocati Cagliari Juventus: si rivede Pavoletti -