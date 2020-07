Bollettino: aumentano i contagi: + 289 in 24 ore, sei morti (Di mercoledì 29 luglio 2020) Sono 289 i nuovi casi di coronavirus in base al Bollettino del 29 luglio 2020. Ieri erano stati 212. Le vittime sono 6, ieri erano state 12,. I tamponi effettuati sono stati 56.018, quasi 8 mila più ... Leggi su leggo

