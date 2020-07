Autostrade Liguria, lavori ancora in corso. Dal 2/8 strade a 2 corsie (Di mercoledì 29 luglio 2020) Autostrade per l'Italia ha annunciato per oggi la fine delle ispezioni nelle 285 gallerie della Liguria e il ritorno alla normalità per il traffico è previsto entro il 2 agosto con la riapertura in tutti i tratti di due corsie per senso di marcia. Leggi su tg24.sky

raffaellapaita : Serve un nuovo Decreto #Genova che indennizzi imprese e pendolari per i disagi delle code chilometriche nelle autos… - MediasetTgcom24 : Cantieri autostrade in Liguria, sentiti da pm operai #liguria - GiovanniToti : Le vedete queste foto? Me le stanno inviando i tanti automobilisti che in queste ore sono bloccati sulle… - HuffPostItalia : La Liguria lontana dalle autostrade: itinerario per i borghi dell'entroterra - SkyTG24 : Autostrade Liguria, lavori ancora in corso. Dal 2/8 strade a 2 corsie -