Antonella Elia, lo schiaffo a Pietro divide il web (Di mercoledì 29 luglio 2020) A quanto pare per Antonell Elia e il fidanzato Pietro è arrivata l’ora dei conti a Temptation Island. Il pubblico non vedeva l’ora del loro confronto. Antonella Elia e Pietro delle Piane (fonte Instagram @AntonellaElia @Pietrodellepiane)Temptation Island ormai è agli sgoccioli e tutte le coppie sono chiamate alla resa dei conti. Il confronto più atteso, ovviamente, era quello tra Antonella Elia e il fidanzato Pietro. Da quello che si era visto, nelle puntate precedenti, Pietro ha baciato una tentatrice, vantandosi dell’atto con gli altri fidanzati della casa. Per Antonella, che ha visto tutto sull’ipad, ... Leggi su chenews

trash_italiano : bravissima Taylor Swift che dopo aver pubblicato l'album ha deciso di partecipare a #TemptationIsland per supportare Antonella Elia ?? - Notiziedi_it : Antonella Elia schiaffeggia Pietro. Che succede a Temptation Island? - alessiobae : RT @panelelasalame: Quello che Antonella Elia dovrebbe dire a Pietro Delle Piane #TemptationIsland - alessiobae : RT @cicero_marika: Antonella Elia è la dimostrazione che non serve urlare come delle ossesse per asflatare qualcuno. Poche parole taglienti… - alessiobae : RT @theladyfrenchy: “Ecco Antonella Elia , ve la presento!” “ MI CONOSCONO” AAAAAAAAAAAA #TemptationIsland -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Elia Temptation Island 2020, chi è Fabiano: l’ex di Antonella Elia TvZap Ultima puntata per CCN: Michela Giraud festeggerà il compleanno a suon di risate

. Questa sera alle 23.00 su Comedy Central si conclude la sesta stagione di CCN - Comedy Central News, su Sky al canale 128 e in streaming su NOW TV. Leggi anche > Temptation Island, ultimo falò per t ...

Temptation Island: Antonella Elia è “da casa di riposo”?

Aria di crisi per Antonella Elia e Pietro delle Piane che tornano a far parlare di sé nell’ultima puntata di Temptation Island, il programma condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. Una serie di fig ...

. Questa sera alle 23.00 su Comedy Central si conclude la sesta stagione di CCN - Comedy Central News, su Sky al canale 128 e in streaming su NOW TV. Leggi anche > Temptation Island, ultimo falò per t ...Aria di crisi per Antonella Elia e Pietro delle Piane che tornano a far parlare di sé nell’ultima puntata di Temptation Island, il programma condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. Una serie di fig ...