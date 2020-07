Andrea Vianello è il nuovo direttore di Rai News: “Felice e orgoglioso” (Di mercoledì 29 luglio 2020) “Una grande testata del servizio pubblico, una realtà piena di futuro e di talenti, un canale all News che non dorme mai. Felice e orgoglioso di iniziare una grande avventura alla guida di RaiNews. Cercherò di essere un degno successore di Antonio Di Bellacon tutta la passione che ho“. Andrea Vianello è il nuovo direttore di Rai News 24 e non nasconde l’emozione sul suo profilo Twitter. Leggi su sportface

