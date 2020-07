1 minuto in Borsa 29 luglio 2020 (Di mercoledì 29 luglio 2020) (TeleBorsa) – Seduta negativa per il listino milanese, in contro trend rispetto al resto delle Borse europee, che invece scambiano sulla parità. Tra i best performers di Milano, in evidenza Amplifon (+1,98%). Le più forti vendite si manifestano su Saipem, che prosegue le contrattazioni a -9,54%. Sulla piattaforma americana del CME, il petrolio continua gli scambi, con un aumento dello 0,85%, a 41,39 dollari per barile. Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, pubblicati i Prezzi alla Produzione, in Italia, dove il valore raggiunge 0,5% su base mensile, mentre si registrano -4,5% su base annuale. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio delle Scorte di Petrolio. È previsto domani dalla Germania l’annuncio del PIL. Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In ... Leggi su quifinanza

