Un effetto positivo c'è: ci sono meno malattie tropicali (Di martedì 28 luglio 2020) Con il calo degli spostamenti internazionali dovuti alla pandemia i casi sono praticamente dimezzati.

Ultime Notizie dalla rete : effetto positivo Un effetto positivo c'è: ci sono meno malattie tropicali Ticinonline Campari: utile netto rettificato -33,5% a 77,6 mln nel primo semestre

• Come previsto, il secondo trimestre riflette il pieno impatto della pandemia da COVID-19 e le conseguenti misure restrittive in tutti i mercati chiave. • Vendite pari a €768,7 milioni, con una fless ...

Antidepressivi: cosa sono, i benefici e gli effetti collaterali

Gli antidepressivi sono psicofarmaci utilizzati per la cura della depressione, stati d’ansia o stress estremo. Queste situazioni sono dettate da una condizione di disagio mentale insopportabile per il ...

