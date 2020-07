Trattore si ribalta, agricoltore rimane schiacciato e muore sul colpo (Di martedì 28 luglio 2020) Una gravissima tragedia è avvenuta nella mattinata di oggi a Trezzolano, in provincia di Verona, dove un agricoltore è morto schiacciato sotto il suo Trattore, che si è ribaltato mentre lo guidava. La vittima si chiamava Mario Zamboni ed aveva 62 anni. L’uomo era molto noto in città in quanto era il gestore, insieme alla sua famiglia, della trattoria Al Parigin. La dinamica dell’incidente A quanto pare si sarebbe già chiarita la dinamica dell’incidente. L’uomo stava infatti guidando il Trattore mentre percorreva una stradina di sassi molto ripida. A quanto pare avrebbe perso il controllo del mezzo, che sarebbe uscito di strada e si sarebbe ribaltato. Sul posto ci sarebbe stato anche il figlio dell’uomo, che ... Leggi su thesocialpost

Zamboni era alla guida di un trattore quando, improvvisamente, il mezzo si è ribaltato mentre procedeva in una stradina di sassi pendente, travolgendolo. L'uomo è morto sul colpo. Il dramma sotto gli ...

