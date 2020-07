Traffico Roma del 28-07-2020 ore 17:00 (Di martedì 28 luglio 2020) Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane primo pomeriggio di oggi è chiusa per consentire la rimozione di alcuni alberi dalla sede stradale Piazza Venezia tra via Plebiscito e Piazza San Marco in direzione di via del Teatro Marcello la polizia locale Al momento segnale rallentamenti per un incidente su Corso d’Italia tra via Aniene e via Puccini in piazzale Flaminio altro incidente con rallentamenti sulla litoranea all’altezza dell’Hotel cancello nelle due direzioni rallentamenti e code per i lavori di rifacimento del manto stradale su Urbano della A24 tra la tangenziale Tor Cervara ... Leggi su romadailynews

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 lug - Rete Ferroviaria Italiana, per la prima volta in Europa, introduce il nuovo sistema di controllo e gestione del traffico ferroviario che utilizza tecnol ...

Riprende lentamente il traffico aereo in Italia dopo lo stop dei mesi del lockdown. Secondo i dati raccolti da Assaeroporti, il sistema aeroportuale nazionale ha registrato, nel ...

