Temptation Island: Antonella Elia biscia fetente, parola di… (Di martedì 28 luglio 2020) A poche ore dalla puntata di Temptation Island di questa sera, Antonio Zequila attacca pubblicamente Antonella Elia definendola “biscia fetente, personaggio da oca giuliva” Antonella Elia è ed è stata una delle protagoniste più interessanti di questa nuova stagione di Temptation Island: il suo rapporto con Pietro, il suo rapportarsi con i single in un modo sempre sorridente, mai malizioso e sopratutto coerente nei confronti del suo partner, l’hanno resaArticolo completo: Temptation Island: Antonella Elia biscia fetente, parola di… dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

MyloveisGilbert : COMUNQUE HANNO ANTICIPATO TEMPTATION ISLAND È stasera - Allison22545604 : RT @TRASHPERSON18: Temptation Island 5 (2017): Sara Affi Fella lascia il fidanzato Nicola Panico - _beaphoenix_ : RT @TRASHPERSON18: Temptation Island 5 (2017): Sara Affi Fella lascia il fidanzato Nicola Panico - srohuan : sto guardando temptation island di due anni fa e c'è una coppia di c4rovign0 e si capiscono un sacco di cose LMAOOOOOO - LucaGoria79 : @pincherina68 ti ringrazio per avermi edotto con il tuo punto di vista argomentandolo. Ora puoi tornare a seguire temptation island -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Alessio Lo Passo ha smentito categoricamente al nostro sito iGossip.it il flirt con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex concorrente di Temptation Island Selvaggia Roma, rivelando che non c’è s ...Antonio Moriconi lo ricordiamo tutti: è stato uno dei protagonisti di Uomini e Donne e ancora prima lo abbiamo conosciuto a Temptation Island come tentatore. Uomini e Donne- Foto tv- meteoweek Antonio ...