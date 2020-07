Scudetti Juventus, i bianconeri espongono il 38. Furia Moratti (Di martedì 28 luglio 2020) Scudetti Juventus: continua la polemica. Ormai da nove anni a questa parte puntualmente torna attuale la discussione sul numero di tricolori dei bianconeri. Allo Stadium campeggia il 38. Gli strascichi di Calciopoli forse non finiranno veramente mai. Da nove anni a questa parte infatti torna, puntualmente, sempre attuale la polemica riguardo il numero di Scudetti della Juventus. La sinfonia in fondo è sempre la stessa: la Lega Calcio tiene fede ai numeri ufficiali, quindi considera 36 i tricolori vinti dai bianconeri. Dall’altra parte c’è la società campione d’Italia che legittima i due titoli revocati nell’estate del 2006, conquistati sul campo, portando il conteggio a 38. Allo Stadium da ieri campeggia il mega adesivo con il 38 e lo ... Leggi su bloglive

juventusfc : #Stron9er... in the making! Uno per uno, sul nostro sito e sulla nostra App, gli anni di questi nove Scudetti ???? P… - RealPiccinini : Ci si innamora giustamente dei giocatori (Buffon, Del Piero, Pirlo, Tevez, Pogbà, Mandzukic, Dybala, Higuain, CR7)… - GoalItalia : ??2012 ??2013 ??2014 ??2015 ??2016 ??2017 ??2018 ??2019 ??2020 #Chiellini, l'unico con nove Scudetti di fila… - Danielee1899 : RT @MarcoKappa11: Milan detiene il record delle Champions Juventus detiene il record degli scudetti Inter detiene il record dei panini v… - gry1783 : E l’Italia è il paese dove il merito è una colpa...avete visto come tutti i club di serie A si sono complimentati c… -