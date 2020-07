Scudetti Juventus, Buffon: “Ripreso i due titoli scippati” (Di martedì 28 luglio 2020) A due giorni dalla conquista del nono titolo consecutivo, Gigi Buffon torna a parlare del numero degli Scudetti bianconeri e ammette: “Ripreso i due titoli scippati”. La Juventus entra sempre di più nella storia, diventando il primo club dei top 5 campionati europei a conquistare nove Scudetti consecutivi. I bianconeri si avvicinano a un traguardo eccezionale, quello fissato da Andrea Agnelli qualche anno fa, cioè quello dei dieci tricolori di fila. A meno uno dal traguardo i tifosi bianconeri possono sognare l’incredibile filotto. Quello appena conquistati è il primo titolo post ritorno per Gigi Buffon. Il portiere, l’anno scorso campione con il PSG, è tornato alla Juve per battere il record di presenze in Serie A di Maldini e per ... Leggi su bloglive

