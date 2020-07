Salvini a Conte: “Mente agli italiani, l’emergenza non esiste se non nella vostra testa” (Di martedì 28 luglio 2020) “Lei sta mentendo agli italiani, lei sta dicendo bugie: se non c’è l’emergenza, non si può prorogare lo stato d’emergenza“. Sono le parole di Matteo Salvini, che al Senato si è rivolto così al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenuto poco prima di lui. “L’emergenza non esiste se non nella vostra testa. Fatelo un giro nei reparti per vedere com’è la situazione”, ha aggiunto il leader del Carroccio, citando le dichiarazioni di Sabino Cassese e quelle di alcuni medici. L'articolo Salvini a Conte: “Mente agli italiani, l’emergenza non esiste se non nella ... Leggi su ilfattoquotidiano

matteosalvinimi : #Salvini: Lei, presidente Conte, sta mentendo agli italiani. Senza emergenza, non può esserci lo #statodiemergenza. #Senato - fattoquotidiano : IL PESO DEI DECRETI ARRETRATI Mancano norme attuative risalenti al Conte 1, ma anche a Gentiloni, Renzi e Letta. Co… - LegaSalvini : ++ SALVINI A CONTE: NON C'È EMERGENZA, LEI MENTE AGLI ITALIANI ++ - clikservernet : Salvini a Conte: “Mente agli italiani, l’emergenza non esiste se non nella vostra testa” - ferillo2 : RT @LegaSalvini: ++ SALVINI A CONTE: NON C'È EMERGENZA, LEI MENTE AGLI ITALIANI ++ -