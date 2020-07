Saldi estivi 2020: l’Italia è pronta ma gli acquisti si fanno online (Di martedì 28 luglio 2020) Quest’anno i Saldi estivi sono slittati al 1° agosto per far riprendere l’economia dopo i mesi di lockdown, ma a quanto pare non sarà un momento particolarmente felice per i negozianti. Con la pandemia che quest’anno ha costretto moltissime attività a rimanere chiuse per due mesi, anche il momento dei Saldi è stato posticipato. Se normalmente infatti l’arrivo dei Saldi comincia all’inizio del mese di luglio, per quest’anno si dovrà aspettare ancora qualche giorno. E’ dunque necessario attendere ancora un po’ prima di poter fare acquisti a prezzi più vantaggiosi. Il motivo del ritardo sta chiaramente nella necessità di far risollevare le aziende che non hanno potuto lavorare due mesi, ... Leggi su bloglive

