Roma, spari e pugni a San Lorenzo: vittima un ragazzo di 26 anni (Di martedì 28 luglio 2020) Roma, via di Porta San Lorenzo, ore 7 del mattino: durante una rapina un passante viene aggredito da un individuo con un’ arma da fuoco. La vittima è un ragazzo bengalese di 26 anni, rimasto terrorizzato dai colpi sparati in aria dal rapinatore. Quest’ultimo ha inoltre aggredito la vittima con un pugno, procurandole la frattura del setto nasale. Il ragazzo è stato condotto all’ospedale Umberto I mentre la Polizia ha rivenuto il rapinatore in Via Tiburtina. A seguito degli accertamenti, l’arma da fuoco usata dal malvivente è risultata finta. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Roma, spari e pugni a San Lorenzo: vittima un ragazzo di 26 anni - CorriereCitta : Roma, spari e pugni a San Lorenzo: vittima un ragazzo di 26 anni - tonygamblerII : RT @ilmessaggeroit: #roma, paura a #san lorenzo: spari e botte durante una rapina - Informazioneli5 : RT @ilmessaggeroit: #roma, paura a #san lorenzo: spari e botte durante una rapina - foyli : RT @ilmessaggeroit: #roma, paura a #san lorenzo: spari e botte durante una rapina -

Ultime Notizie dalla rete : Roma spari Roma, paura a San Lorenzo: spari e botte durante una rapina Il Messaggero Roma, spari e pugni a San Lorenzo: vittima un ragazzo di 26 anni

Roma, via di Porta San Lorenzo, ore 7 del mattino: durante una rapina un passante viene aggredito da un individuo con un’ arma da fuoco. La vittima è un ragazzo bengalese di 26 anni, rimasto terrorizz ...

Le forze libiche sparano e uccidono i migranti salvati

Roma, 28 lug. (askanews) – Le forze libiche hanno sparato la notte scorsa su alcuni migranti soccorsi dalla guardia costiera libica e che hanno tentato la fuga: uccisi 2 sudanesi, 5 feriti. E’ ...

Roma, via di Porta San Lorenzo, ore 7 del mattino: durante una rapina un passante viene aggredito da un individuo con un’ arma da fuoco. La vittima è un ragazzo bengalese di 26 anni, rimasto terrorizz ...Roma, 28 lug. (askanews) – Le forze libiche hanno sparato la notte scorsa su alcuni migranti soccorsi dalla guardia costiera libica e che hanno tentato la fuga: uccisi 2 sudanesi, 5 feriti. E’ ...