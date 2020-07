Rolling Stones, i testi erotici: rock e (troppa) provocazione (Di martedì 28 luglio 2020) Negli anni ‘70 e ‘80, i Rolling Stones hanno scritto cose per cui oggi probabilmente verrebbero linciati. Nel loro immaginario, le donne, più che protagoniste, sono oggetti del forsennato desiderio di superuomini in grado di farle impazzire. Le mettono anche in guardia: quelle che non se ne rendono conto, verranno immediatamente scaricate e rimpiazzate. Non è certo una novità che Mick Jagger si sia sempre presentato come sex machine: gioca con questa immagine ancora adesso che ha quasi 80 anni. Per colpa dei testi però hanno avuto diverse gatte da pelare: più volte censurati, sono stati tacciati anche di misoginia e razzismo. Se provocare, rompendo qualunque schema, fa parte dello spirito destabilizzante e travolgente del rock’n’roll, Mick e compagni possono ... Leggi su gqitalia

