Rocco Casalino, parla il compagno José Carlos Alvarez: "Non sapeva nulla del trading online, ho pensato al suicidio. Tra noi è finita"

Nei giorni scorsi ha fatto molto discutere la notizia secondo cui José Carlos Alvarez Aguila, compagno di Rocco Casalino, è stato segnalato all'Antiriciclaggio per una serie di pagamenti sospetti verso siti di trading online: adesso il trentenne cubano dice la sua in un'intervista a Repubblica, nella quale annuncia che la sua storia d'amore con il portavoce del presidente del Consiglio è giunta al capolinea. "Avevamo già problemi, ma questo è stato il colpo di grazia. Ormai è finita al cento per

"Avevamo già problemi, ma questo è stato il colpo di grazia. Ormai è finita al 100%". Lo dice in un'intervista a Repubblica José Carlos Alvarez, ormai ex fidanzato di Rocco Casalino, dopo la vicenda c ...

Nei giorni scorsi ha fatto molto discutere la notizia secondo cui José Carlos Alvarez Aguila, compagno di Rocco Casalino, è stato segnalato all’Antiriciclaggio per una serie di pagamenti sospetti vers ...

