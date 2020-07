Perù, scomparse più di 900 donne durante il lockdown: si teme il peggio (Di martedì 28 luglio 2020) In Perù, dall’inizio del lockdown dovuto allo scoppio della pandemia da coronavirus, sono scomparse più di 900 donne. Per loro si teme il peggio. Bruttissime notizie dal Perù. Secondo dei dati riportati di recente, durante il lockdown forzato “per colpa” del coronavirus, sarebbero scomparse più di 900 donne: esattamente 915. Nella nazione andina il dramma dell’uccisione, degli abusi, della violenza e del “silenzio” sulle donne è un problema grande, troppo grande, per passare inosservato. Un processo brutale che si è amplificato quando, tutti quanti, siamo stati costretti a rimanere nelle nostre case. Tutto il giorno con delle ... Leggi su bloglive

