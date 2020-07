Pablo Picasso, choc a Oslo: il governo sta demolendo l'edificio con i murales giganti dell'artista (Di martedì 28 luglio 2020) Grandi proteste contro il governo norvegese che a Oslo sta demolendo un edificio storico decorato con murales giganti di Pablo Picasso . La decisione rientra in un progetto di ricostruzione del ... Leggi su leggo

Un nuovo Pablo Picasso scoperto sotto un vecchio Pablo Picasso ExibArt Oslo, iniziata la contestata rimozione dei murales di Picasso dall'Y-Block

Il pescatore" e "Il gabbiano" oggi sono stati estratti dal palazzo in cui si trovavano per essere trasportati in un luogo di stoccaggio in attesa di ricollocazione in un nuovo edificio governativo, il ...

