Nina Moric al Grande Fratello Vip 5?: "Non mi sento di partecipare, ho già dato con la mia vita privata" (Di martedì 28 luglio 2020) Intervistata dal settimanale 'Nuovo Tv', in edicola questa settimana, Nina Moric ha confessato di aver dovuto rinunciare alla possibilità di prendere parte alla quinta edizione del 'Grande Fratello Vip' perché sta vivendo una nuova fase della propria vita: 28 luglio 2020 15:43. Leggi su blogo

Nina Moric si prende una pausa dal mondo del gossip per disintossicare la sua vita dalla luce dei riflettori, e dice 'no' ai reality come il Grande Fratello Vip. Nina Moric è spesso al centro del goss ...Nina Moric, la showgirl che è stata criticata per il suo atteggiamento a Capri con Belen, ha detto no al Grande Fratello Vip, il motivo principale è quello di voler stare lontana dal gossip che per an ...