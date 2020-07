Migranti, altri tre sbarchi nella notte a Lampedusa: non ci sono più posti (Di martedì 28 luglio 2020) A Lampedusa sono state recuperate nella notte tre imbarcazioni con a bordo un centinaio di Migranti. L’hotspot però è pieno oltre ogni limite, e la situazione rischia di degenerare molto presto. Nel corso della notte, tre barche sono state recuperate dalla Guardia Costiera Italiana a largo di Lampedusa. A bordo vi erano oltre un centinaio … L'articolo Migranti, altri tre sbarchi nella notte a Lampedusa: non ci sono più posti proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

La ministra Lamorgese parla di flussi incontrollati dalla Tunisia, Salvini replica scagliandosi contro il governo La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese ha descritto la delicata situazione che si ...

Sbarcati a Portopalo, i migranti sono negativi al Covid e trasferiti a Siracusa

Sono tutti negativi al Covid19 e sono stati trasferiti ieri sera a Siracusa, in una struttura in contrada Pantanelli, i 7 migranti sbarcati a Portopalo. Ieri sera alle 20,30 sono arrivati i risultati ...

