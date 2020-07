Messi all’Inter, la tv di Suning in Cina lascia un indizio: quell’ombra proiettata sul Duomo (Di martedì 28 luglio 2020) L’ombra di Leo Messi proiettata sul Duomo di Milano, con il numero 10 del Barcellona raffigurato durante la sua iconica esultanza con le dita rivolte al cielo. Peccato che l’immagine serva a presentare la prossima sfida dell’Inter contro il Napoli. La locandina è apparsa sul sito della tv cinese Pptv, che ha diritti per le partite di Serie A. Il proprietario del network però è proprio Suning, quindi la stessa famiglia Zhang proprietaria anche dall’Inter. Un indizio? Se lo chiedono tutti gli addetti ai lavori, mentre i tifosi nerazzurri già cominciano a sognare. Di certo per ora una trattativa è stata smentita da entrambe le parti. L’amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta, ha parlato di “fantacalcio”, mentre il numero ... Leggi su ilfattoquotidiano

Sport_Mediaset : Il piano di #Suning per portare #Messi all' #Inter nel 2021 ?? Tutti i dettagli qui ?? - EmmeEmm_ : RT @YvanGoSlow24: Massimo se potesse pagherebbe di tasca sua pur di vedere Messi all'Inter. Tutti i soldi che ha speso, spesso molto male,… - Visio10x : RT @marifcinter: Moratti: “Messi all’Inter? Il padre ha preso casa vicino la sede dell’Inter quindi magari sarà più facile andare a firmare… - MarcoAMilito : RT @marifcinter: Moratti: “Messi all’Inter? Il padre ha preso casa vicino la sede dell’Inter quindi magari sarà più facile andare a firmare… - YvanGoSlow24 : Massimo se potesse pagherebbe di tasca sua pur di vedere Messi all'Inter. Tutti i soldi che ha speso, spesso molto… -

Ultime Notizie dalla rete : Messi all’Inter Lautaro nel mirino: ora ci prova il City, ma lui “vota” Messi La Gazzetta dello Sport