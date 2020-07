La Notte della Taranta si arrende al Covid: concertone a porte chiuse e stop a concerti itineranti (Di martedì 28 luglio 2020) Clamoroso passo indietro dopo il festival programmato e annunciato solo pochi giorni fa: "Programma era sicuro ma rispettiamo la sensibilità dei cittadini e dei sindaci della Grecìa Salentina" Leggi su repubblica

Agenzia_Ansa : Casi di #Covid in Salento, stop alla Notte della Taranta #ANSA - oss_romano : #28luglio La badessa Maria Grazia Girolimetto parla del tempo della #pandemia visto dal monastero «Mater Ecclesiae»… - albertoangela : In queste ore, esattamente 51 anni fa, l’uomo realizzava la sua più grande avventura: lo sbarco sulla Luna. Rivivia… - lisadagliocchib : RT @TGrantzioti: @AlteaFerrari Aver letto ch'e proprio di notte sono stati creati i piu grandi capolavori della storia Dolce Notte Sorellin… - Waitouis : Io e @stylesbeat nel pieno della notte a casa sua a vedere per la prima volta il dvd iniziamo a sclerare per questi… -