Kim entra nell’era post-Trump: nucleare nostra difesa per sempre (Di martedì 28 luglio 2020) L'era post-Trump è già iniziata, almeno dal punto di vista particolare della Corea del Nord. Il leader supremo Kim Jong Un oggi, tenendo un solenne discorso di fronte ai veterani della guerra di Corea (1950-1953) nel sessantasettesimo anniversario della firma dell'armistizio, ha riportato i termini diplomatici dell'equazione nucleare a prima del 2018, a prima dei suoi summit col presidente americano: l'arma nucleare - ha spiegato - è garanzia essenziale della sicurezza per la Republica democratica popolare di Corea e chiunque voglia colpire la Corea del Nord "la pagherà cara". Punto. Finita l'epoca delle strette di mano, dei summit, delle ambigue dichiarazioni congiunte con il fumantino presidente Usa arrivato ormai agli ultimi mesi del suo mandato e totalmente incerto sulle sue ... Leggi su ilfogliettone

