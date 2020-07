I migranti che sbarcano tra i turisti: ecco lo scenario vissuto a Lampedusa (Di martedì 28 luglio 2020) Mauro Indelicato Almeno in 26 erano a bordo di un gommone sbarcato sulla spiaggia dell'isola dei Conigli, la più rinomata località turistica di Lampedusa: oggi qui sono approdati in tutto più di 100 migranti, situazione sempre più critica Sembra quasi che a Lampedusa non ci si faccia più caso: l'approdo di un barcone o di un gommone sull'isola non scalfisce più di tanto gli umori di cittadini e turisti che, abituati a scenari del genere, continuano con la propria quotidianità anche mentre arrivano nuovi migranti. È accaduto per esempio anche nelle scorse ore, quando un gommone con 26 persone a bordo è arrivato sull'isola dei Conigli, la spiaggia più rinomata di Lampedusa. Qui per fortuna i ... Leggi su ilgiornale

Migranti, gli influencer che spingono i giovani nordafricani a tentare la via per l'Europa

Caltanissetta, nuovo tentativo di fuga da Pian del Lago: migranti bloccati dalle forze dell'ordine

Si sarebbero verificati stasera tentativi da parte di alcuni ospiti del Cara di Pian del Lago di scavalcare la recinzione del centro di accoglienza e di fuggire. Tentativi che, tuttavia, non sarebbero ...

Il sindaco Gambino: “Evacuare il Cara di Pian del Lago troppo affollato ripristinandone la funzione di accogliere solo i richiedenti asilo”.

Il sindaco Roberto Gambino ha scritto una lettera al Ministro dell’Interno Roberta Lamorgese per rappresentargli la situazione che si sta vivendo a Caltanissetta a seguito della situazione determinata ...

