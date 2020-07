Fabio Rovazzi, la quarantena e il covid: «Io, inghiottito nel buio più totale» (Di martedì 28 luglio 2020) Fabio Rovazzi negli ultimi quattro mesi ha condiviso solo tre post. Il cantante e creator ha preferito il silenzio mentre il mondo cambiava a causa della pandemia. Lui che a causa del coronavirus, lo scorso aprile, ha perso anche il nonno. E ora il 24enne, campione di visualizzazioni e di tormentoni, è tornato a raccontarsi online per condividere pensieri, paure e riflessioni. «Avrei davvero voluto darvi una canzone per ballare e scatenarvi quest’estate. Purtroppo non è successo», scrive, «Il periodo della quarantena è stato un vero incubo personale: mi ha inghiottito nel buio più totale e mi ha sputato fuori cambiandomi». Leggi su vanityfair

