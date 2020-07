Crisanti critica Salvini: 'Comportamenti in contrasto con le misure anti Covid. Mi dissocio' (Di martedì 28 luglio 2020) Lui non è convinto per nulla del libera-tutti che sempre più la destra predica. E non lo nasconde. "Mi sono sempre rifiutato di fare commenti politici, una cosa è la scienza e un'altra la politica. Ma ... Leggi su globalist

Lui non è convinto per nulla del libera-tutti che sempre più la destra predica. E non lo nasconde. "Mi sono sempre rifiutato di fare commenti politici, una cosa è la scienza e un'altra la politica. Ma ...

C’è chi dice che non arriverà mai la seconda ondata e chi, come Andrea Crisanti, il virologo dietro alla strategia veneta di gestione della pandemia, afferma che potrebbe arrivare già alla fine di ago ...

