“Così ho imparato a fare ses** orale”. Gwyneth Paltrow sa come sorprendere tutti (Di martedì 28 luglio 2020) L’incantevole principessa ha lasciato spazio ad una donna emancipata che non ha paura di nulla, nemmeno di svelare particolari molto hot sulla propria vita intima. Gwyneth Paltrow sta facendo parlare di sé dopo alcune rivelazioni scottanti rilasciate come ospite del podcast dell’attore Rob Lowe, “Literally!”. L’attrice, vincitrice di un premio Oscar e di un Golden Globe come protagonista del film “Shakespeare in Love” e nota al grande pubblico anche per il matrimonio, poi finito, con il frontman dei Coldplay Chris Martin, ha prima sorpreso tutti consigliando i migliori vibratori da utilizzare durante il periodo di emergenza Coronavirus, e poi piazzato un’altra dichiarazione hot col suo amico Rob Lowe. Tutto nasce dall’amicizia con la moglie di ... Leggi su caffeinamagazine

ricpuglisi : Due considerazioni da economista: 1) in questo modo non viene sottoposto a doverosa replicazione uno studio esiste… - siceid : RT @c_cod: In Asia dopo la Sars e altre epidemie negli ultimi 20 anni,hanno imparato la lezione: mascherine distanziamento 3T. E i numeri l… - niccneime : RT @c_cod: In Asia dopo la Sars e altre epidemie negli ultimi 20 anni,hanno imparato la lezione: mascherine distanziamento 3T. E i numeri l… - g_mastrorosa : E niente, non abbiamo proprio imparato niente. Che poi, chi era così sicuro che usciti da questa pandemia (e non ne… - Cappellaio4 : @Fuckthebulls_ ?? a me vai bene così come ho imparato a leggerti e nn ti chiederei mai di essere diversa -

Ultime Notizie dalla rete : “Così imparato Dopo 28 anni di attesa arriva Clockwork Aquario di Westone Retrogaming History