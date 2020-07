Corea del Nord, Kim Jong-un: “Siamo in grado di difenderci da qualsiasi minaccia” (Di martedì 28 luglio 2020) Il leader della Corea del Nord Kim Jong-un, ha pronunciato nella giornata di ieri un discorso molto importante in occasione dell’anniversario della Guerra di Corea. La Corea del Nord ha festeggiato nella giornata di ieri il sessantasettesimo anniversario della fine della Guerra di Corea, avvenuta tra il 1950 e il 1953. Alla cerimonia ha tenuto … L'articolo Corea del Nord, Kim Jong-un: “Siamo in grado di difenderci da qualsiasi minaccia” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

