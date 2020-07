BCE raccomanda alle banche di non pagare dividendi per tutto il 2020 (Di martedì 28 luglio 2020) (Teleborsa) – La BCE prolunga lo stop al pagamento dei dividendi da parte delle banche a tutto il 2020. In precedenza il termine era stato fissato al 30 settembre e molte banche italiane avevano annunciato un rinvio del pagamento di cedole in gran parte già deliberate al 1° ottobre 2020. La vigilanza europea, invece, tenendo conto delle ricadute economiche della pandemia, ha deciso di estendere il periodo di mancato pagamento, per dividendi e buyback, sino al 1° gennaio 2021. L’Istituto di Francoforte ha inoltre invitato le banche ad essere “estremamente moderate” sul fronte della remunerazione della parte variabile del compenso ai vertici delle banche. Precisando che la misura è ... Leggi su quifinanza

