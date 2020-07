Base jumping, tra adrenalina e morte. La maledizione del Becco dell'Aquila (Di martedì 28 luglio 2020) La mecca italiana di chi salta nel vuoto con un paracadute è tra i posti più letali per chi pratica questo sport estremo. Negli ultimi vent'anni 23 atleti hanno perso la vita saltando dalla vetta del ... Leggi su quotidiano

"Fare base jumping non è una roulette russa". Per il friulano Marco Milanese, guida alpina di 33 anni e grande appassionato di salti nel vuoto (ne ha già fatti oltre 380), è tutta una questione di tes ...di Luca Bolognini Il monte della morte. Chi si lancia dal Brento lo sa. Prima che il piede si stacchi dalla roccia per fare presa sul vuoto è impossibile non pensare a tutti quegli ultimi salti. Sul B ...