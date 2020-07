Attilio Fontana e la multa dell’Anac per aver nascosto lo scudo fiscale (Di martedì 28 luglio 2020) Il governatore della Lombardia nel 2016 fu protagonista di una vicenda giudiziaria legata ai fondi usati nel caso dei camici. Oltre allo scudo fiscale, Fontana nascose anche un patrimonio che fu oggetto di sanzione. Si fa un gran parlare, ormai da diversi mesi, dell’operato di Attilio Fontana. Il governatore della Lombardia è al centro dei … L'articolo Attilio Fontana e la multa dell’Anac per aver nascosto lo scudo fiscale proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

StefanoFeltri : Il pezzo che smonta le balle di Fontana: i soldi in Svizzera erano in un conto intestato alla madre, ma che Fontana… - StefanoFeltri : Prima dimettersi, poi spiegare Il governatore lombardo Attilio Fontana se ne deve andare, politici con conti segre… - StefanoFeltri : SCOOP: Attilio Fontana ha accesso a un conto in Svizzera da 23 anni e non spiega perché by @GiovanniTizian - bitontikr : RT @janavel7: Quando Attilio Fontana non dichiarò i soldi in Svizzera e si prese una sanzione dall’ANAC - ranettaH2O : RT @spinozait: Attilio Fontana indagato per frode. Avrebbero dovuto sanificare meglio la poltrona di Formigoni. [@enzofilia] -