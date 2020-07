Attilio Fontana ci vuole fare passare tutti per allocchi (Di martedì 28 luglio 2020) Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sta vivendo giorni sfortunati, e tutti gli uomini sfortunati suscitano solidarietà. È dunque con simpatia che si propone qualche nota sui suoi tentativi di discolparsi, con buone speranze dal lato penale (gli si augura di risultare innocente) e meno buone dal lato politico (ma questo è un paese che perdona le colpe degli amici e dimentica rapidamente quelle degli avversari). In un’intervista concessa oggi a Francesco Bei per Repubblica, Fontana scansa con sdegno l’ipotesi che i cinque milioni di euro giacenti sul conto svizzero e proveniente dalle Bahamas (da dove sono rientrati con lo scudo fiscale per i denari illecitamente detenuti all’estero) provengano da evasione. Mio padre era un dipendente della mutua – dice ... Leggi su huffingtonpost

StefanoFeltri : Il pezzo che smonta le balle di Fontana: i soldi in Svizzera erano in un conto intestato alla madre, ma che Fontana… - fattoquotidiano : Caso dei camici, Attilio Fontana e il silenzio sullo scudo fiscale multato dall’Anac. Il presidente della Lombardia… - StefanoFeltri : SCOOP: Attilio Fontana ha accesso a un conto in Svizzera da 23 anni e non spiega perché by @GiovanniTizian - GerardoFulgion1 : RT @mattiafeltri: Attilio Fontana ci vuole fare passare tutti per allocchi (di Mattia Feltri) - 1carloalberto : RT @mattiafeltri: Attilio Fontana ci vuole fare passare tutti per allocchi (di Mattia Feltri) -