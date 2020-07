Addio a Gianrico Tedeschi: il grande attore e “re” di Carosello si è spento a 100 anni (Di martedì 28 luglio 2020) Fu il “re” di Carosello con la pubblicità delle caramelle Sperlari. Ma Gianrico Tedeschi, morto a Pettenago, era molto di più: attore teatrale e televisivo raffinato e popolare e apprezzatissimo intrattenitore negli anni dei grandi varietà. Aveva compiuto 100 anni il 20 aprile scorso, ricevendo per l’occasione un messaggio di auguri dal presidente della Repubblica, Sergo Mattarella. Gianrico Tedeschi aveva spento 100 candeline Da molti anni viveva a Crabbia sul lago d’Orta, nella casa dove aveva festeggiato anche il suo centesimo compleanno. Era insieme alla moglie Marianella Laszlo, anche lei attrice, e le due figlie: Sveva, che haseguito le sue orme diventando attrice; ed ... Leggi su secoloditalia

