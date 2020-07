Zingaretti: in autunno Stati Generali con territori e imprenditori (Di lunedì 27 luglio 2020) Roma – “Avremo da discutere, programmare e pianificare, mentre vigileremo sulla massa finanziaria enorme che arrivera’, e immaginare il nuovo Lazio rispetto a una stagione che si apre e sara’ di grandi investimenti. Anche per questo motivo la maggioranza e’ disponibile a fare una discussione in Consiglio ma anche, anche sotto la guida del Consiglio, un grande appuntamento a settembre o ottobre che sia una sorta di Stati Generali del Lazio, in cui apriamo un confronto con territori, sindaci e imprenditori: i grandi player nazionali che sono qui”. Lo ha detto, rivolgendosi al Consiglio regionale, il presidente del Lazio, Nicola Zingaretti, nel suo intervento di replica a conclusione della seduta straordinaria dell’Aula dedicata agli investimenti strutturali, al ... Leggi su romadailynews

