Va 5 volte in ospedale con dolori, gli dicono che è tutto ok: invece è un cancro (Di lunedì 27 luglio 2020) Marcello Gregolin aveva 77 anni: è morto lo scorso 13 luglio per un cancro devastante, scoperto appena un mese prima. La sua storia ha però un’atroce caratteristica: per ben 5 volte si era recato in ospedale, e l’avevano rimandato a casa. Oggi, la figlia Ilenia, che ha raccontato la sua triste storia al Gazzettino, si chiede se non fosse possibile salvare suo padre, con delle visite mediche diverse o più accurate. dolori forti e difficoltà a camminare Marcello si era recato per la prima volta in ospedale, a Pordenone, con dolori forti a torace e braccia. Era il 14 aprile: esami del sangue ed elettrocardiogramma sembrano a posto, e l’uomo viene rimandato a casa. Accade altre 4 volte: il 6 maggio, l’8 ... Leggi su thesocialpost

Corriere : Cinque volte visitato in ospedale e rimandato a casa. Ma aveva un tumore - kiararossi_ : @Martazz98 @eclipsam La tonsillite per due volte vado e per due volte non mi guarda la gola. Dopo 10 giorni avevo l… - Susannagr17 : Visitato dai medici e rimandato a casa 5 volte: è morto di tumore - Cinquantenni : #27luglio una domanda al Ministro della Salute ,cosa si può fare x migliorare @robersperanza l'accettazione negli… - adlittlepill : sono in ospedale da solo a fare una visita e mi hanno già dato del minorenne 17362 volte, facendomi miliardi di dom… -