Una cura dello sguardo per trovare nuova bellezza (Di lunedì 27 luglio 2020) «Dobbiamo spalancare gli occhi, sentire che ognuno di noi è ferito e guaritore. Io mi curo di me guardando fuori». Un gesto semplice può avere una potenza rivoluzionaria, racconta Franco Arminio, poeta e «paesologo». I suoi versi uniscono una dimensione ... Leggi su ecodibergamo

Ultime Notizie dalla rete : Una cura Coronavirus: farmaci efficaci in dirittura di arrivo Le Scienze Monza, una notte di attesa sotto la tenda per avere notizie di un ricoverato

Monza, 27 luglio 2020 - Notte al “campeggio” San Gerardo. Parcheggiati sotto il tendone della protezione civile, a fare mattina su traballanti panche da festa della birra in mezzo a cestoni abbandonat ...

"Non vogliamo una Palmaria come Capri"

Legambiente e comitati di opposizione al masterplan uniti in Palmaria, tappa regionale di Goletta Verde. Era già chiaro cosa volesse il comitato ‘Masterplan no Palmaria sì’ e lo si evidenziava nei man ...

