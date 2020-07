Tottenham, Vertonghen saluta: “Mi mancherà tutto” (Di lunedì 27 luglio 2020) Otto stagioni e più di 300 presenze. Jan Vertonghen lascia il Tottenham e lo fa da svincolato al termine di una stagione che definire complicata è un eufemismo. “La mia avventura al Tottenham è giunta alla fine“, ha scritto il difensore belga prima di concludere: “Un giorno triste per molte ragioni. Mi mancherà tutto: i miei amici, lo staff che permette al club di andare avanti, giocare in questo meraviglioso stadio e ovviamente tutti i tifosi. Grazie per il supporto negli anni. Siete stati straordinari e conserverò meravigliosi ricordi. Per ora, è solo un arrivederci”. Leggi su sportface

sportface2016 : #Tottenham, il tweet di Vertonghen - cmdotcom : Obiettivo di #Inter e #Roma, #Vertonghen saluta il #Tottenham: 'Il mio tempo qui è finito' - internewsit : UFFICIALE - Vertonghen lascia il Tottenham. Ritorno di fiamma Inter? - - siamo_la_Roma : ?? #Vertonghen lascia il #Tottenham dopo 8 stagioni (TWEET) ???? Il belga primo obiettivo della #ASRoma se non dovesse… - clikservernet : Vertonghen saluta il Tottenham: “Grazie a tutti per il supporto. Siete stati fantastici” -