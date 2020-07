The Witcher di Netflix vedrà l'arrivo di un prequel chiamato Blood Origin (Di lunedì 27 luglio 2020) All'inizio dell'anno, Netflix aveva annunciato l'inizio dello sviluppo di un film di animazione ambientato nel mondo della serie di successo The Witcher. Ora, il gigante dello streaming sta raddoppiando il contenuto, questa volta sotto forma di una breve serie suddivisa in sei parti chiamata The Witcher: Blood Origin.Blood Origin sarà una serie prequel, che si svolgerà in "un mondo elfico" 1.200 anni prima degli eventi di The Witcher. La serie esplorerà le Origini del primissimo Witcher, nonché gli eventi che hanno unito i vari mondi. Il nuovo spettacolo sarà guidato da Declan de Barra, con la showrunner di The Witcher Lauren Schmidt Hissrich in ... Leggi su eurogamer

