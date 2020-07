Smart working ‘semplificato’, dal 1 agosto cambiano le regole (Di lunedì 27 luglio 2020) Smart working, fino a quando è valida la procedura semplificata e in cosa consiste. Smart working, dal 1 agosto cambiano le regole per la semplificazione disposta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo Smart working in tempo ‘ordinario’ In regime ordinario, quindi senza stato di emergenza, lo Smart working risponde alle regole della legge 81/17 secondo cui si può procedere con l’attivazione del lavoro agile solo a fronte di un accordo tra datore di lavore e dipendente e di comunicazione al Ministero. Quindi, ne caso in cui non venga prorogato lo stato di emergenza, dal 1 agosto le aziende che hanno attivato lo ... Leggi su newsmondo

valigiablu : La sfida dello smart working come nuova normalità del lavoro | @AndreaZitelli_ - repubblica : Oggi su Rep: ?? Smart working, l’Italia s’è desta ma resta fra gli ultimi in Europa [di ROSARIA AMATO] - chedisagio : Il tema dello smart working è un filo più complesso di come lo rappresentano. Cambierà il volto e la funzione stess… - infoitinterno : M5s: al via le Olimpiadi delle idee, riflettori su Recovery Fund, scuola e smart working - emme_sette : @Helliot_Spencer Io sono felice dello smart working: non dover passare 8 h al giorno con le 3 stronze del mio repar… -