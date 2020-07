San Giovanni a Teduccio: droga rinvenuta in un’auto abbandonata (Di lunedì 27 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Stanotte gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in corso San Giovanni a Teduccio un’auto parcheggiata e in stato di abbandono, col finestrino del lato guidatore abbassato. I poliziotti hanno rinvenuto, occultati sotto il sedile dell’autovettura, 3 sacchetti contenenti 280 grammi circa di marijuana che sono stati sequestrati così come l’automobile. L'articolo San Giovanni a Teduccio: droga rinvenuta in un’auto abbandonata proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

