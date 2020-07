Reina annuncia: “Non voglio ritirarmi…” (Di lunedì 27 luglio 2020) Pepe Reina non lascia, anzi, raddoppia. Il portiere spagnolo si è salvato con il suo Aston Villa nell'ultima giornata di Premier League ma adesso terminerà il suo prestito al club inglese e tornerà al Milan, squadra che ne detiene il cartellino. Per lui tante voci, anche di un possibile ritiro, subito smentito dallo stesso spagnolo.Reina: "Non voglio ritirarmi"caption id="attachment 710891" align="alignnone" width="426" Reina (getty images)/captionUna salvezza da festeggiare con l'Aston Villa che, grazie al pareggio di domenica contro il West Ham, ha potuto esultare per la permanenza in Premier League. Ma nei pensieri di Reina c'è già il futuro con i rumors che lo vorrebbero pronto ad appendere i guantoni al chiodo. Parlando alla BBC, lo spagnolo è stato chiaro ... Leggi su itasportpress

MondoNapoli : EX NAPOLI - Pepe Reina annuncia: 'Torno al Milan. Chiudo la carriera tra due anni' - - news24_napoli : Reina annuncia: “Ho ancora due anni di carriera, nella prossima stagione… - news24_napoli : Reina annuncia: «Torno al Milan, ho ancora un anno di contratto» - Daniele82529070 : Reina annuncia: «Torno al Milan, ho ancora un anno di contratto» -

Ultime Notizie dalla rete : Reina annuncia Pepe Reina annuncia: "Torno al Milan, non voglio ritirarmi" Goal.com Reina ancora in Premier: quanto risparmia il Milan a bilancio

La permanenza di Pepe Reina all’Aston Villa è possibile e il Milan spera di ricevere un’offerta ufficiale. Per il bilancio sarebbe un risparmio importante. Pepe Reina () Il futuro di Pepe Reina non sa ...

Pepe Reina annuncia: "Torno al Milan, non voglio ritirarmi"

Il portiere spagnolo si è salvato con il suo Aston Villa, ma era in prestito secco e dovrà tornare al Milan: "Ho ancora due anni ad alti livelli" Pepe Reina è stato uno dei protagonisti della salvezza ...

La permanenza di Pepe Reina all’Aston Villa è possibile e il Milan spera di ricevere un’offerta ufficiale. Per il bilancio sarebbe un risparmio importante. Pepe Reina () Il futuro di Pepe Reina non sa ...Il portiere spagnolo si è salvato con il suo Aston Villa, ma era in prestito secco e dovrà tornare al Milan: "Ho ancora due anni ad alti livelli" Pepe Reina è stato uno dei protagonisti della salvezza ...