Recovery Fund, l’idea del governo: Brunetta presidente di una delle commissioni parlamentari (Di lunedì 27 luglio 2020) Renato Brunetta presidente di una delle due commissioni monocamerali che si occuperanno della gestione delle risorse provenienti dal Recovery Fund. Sarebbe questo l’orientamento del premier Giuseppe Conte nella delicata partita sull’utilizzo dei (tanti) fondi elargiti dall’Europa. A riportarlo è un retroscena di Repubblica a firma di Tommaso Ciriaco. Si tratterebbe di una mossa finalizzata a coinvolgere il parlamento nella definizione dei progetti di spesa e, soprattutto, a lanciare un ulteriore segnale all’ala più dialogante dell’opposizione, ovvero Forza Italia. Nei giorni scorsi si è infiammato il dibattito sul miglior assetto possibile da mettere in campo per una gestione corretta e inclusiva dei soldi del ... Leggi su tpi

Rinaldi_euro : Questa me la segno! "I soldi del Mes sono disponibili da subito e hanno meno vincoli dei soldi del Recovery Fund" - fattoquotidiano : Recovery Fund, Di Maio: "La mia idea? Vanno abolite le leggi che saranno nemiche della capacità dello Stato di spen… - meb : I soldi del Mes sono disponibili da subito e hanno meno vincoli dei soldi del Recovery Fund che arriveranno solo ne… - byoblu : Tasse sulla prima casa, ecco tra l'altro cosa vogliono a Bruxelles in cambio del Recovery Fund. E meno male che non c'erano con… - marcogdani : Recovery Fund: dietro i sussidi il commissariamento?

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Fund Recovery Fund, il pressing di Conte: ora uno scatto decisivo. Da come spenderemo dipende il nostro futuro Corriere della Sera Recovery Fund, Pellegrini: decidere assieme a opposizione

Governo, tensioni su Recovery e Mes. Polemica su scuola, attesa per scostamento

Si apre una settimana di fuoco per il governo, mercoledì il voto in Parlamento a maggioranza qualificata. Forza Italia su regia riforme spinge per una Bicamerale La gestione delle risorse del Recovery ...

