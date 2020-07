Prezzi delle case in discesa: prezzi bassi di 13 città italiane (Di lunedì 27 luglio 2020) Il Covid-19 ha colpito il mattone, in calo considerevole i prezzi delle case, la situazione in via prospettica si presenta complicata fino a fine anno. Il report pubblicato di Nomisma evidenzia un mercato immobiliare residenziale in forte discesa in Italia che colpisce le 13 città più importanti. Un calo delle compravendite che vede un calo del -15,5% certificato dall’Osservatorio dell’agenzia delle entrate per il primo trimestre del 2020 con una riduzione dei prezzi che interessa anche il secondo trimestre e si prospetta la situazione in discesa fino a fine anno. prezzi delle case in discesa nel ... Leggi su notizieora

