Piacenza, il racconto choc del trans: “In caserma botte e festini pippando coca” (Di lunedì 27 luglio 2020) Decine di persone hanno chiesto di essere interrogate per riferire altri episodi. “A fornire la droga era Orlando, era lui a metterla sul piattino” Leggi su ilsecoloxix

"In 30 anni non ho mai avuto una sanzione disciplinare, come pensate si possa stare?". Il maresciallo Marco Orlando, comandante della stazione Levante di Piacenza finita nella bufera per i carabinieri ...Anche un arresto per droga a Codogno negli atti dell’inchiesta che ha travolto la stazione dei carabinieri Levante di Piacenza. L’episodio, contenuto nell’ordinanza che ha portato all’arresto di 6 car ...