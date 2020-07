Napoli, infortunio per Manolas dopo il match con il Sassuolo: infrazione a due costole per il greco (Di lunedì 27 luglio 2020) Brutte notizie per Kostas Manolas, il difensore greco ha riportato un infortunio dopo la vittoria ottenuta dal Napoli contro il Sassuolo, che potrebbe metterlo a rischio per il match con il Barcellona. Francesco Pecoraro/Getty ImagesL’ex Roma ha subito un’infrazione a due costole, che lo obbligheranno a seguire un percorso riabilitativo mirato per provare a scendere in campo in Champions contro i blaugrana. Questa la nota del Napoli: “Manolas, che era uscito per infortunio nel finale del match contro il Sassuolo, si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato l’infrazione della quarta e quinta ... Leggi su sportfair

napolista : Napoli, infrazione di due costole per Manolas Gli esami hanno evidenziato l'infrazione di quarta e quinta costola d… - _SiGonfiaLaRete : #Napoli, il report dell'allenamento: ecco l'esito dell'infortunio di #Manolas - tuttonapoli : UFFICIALE - Infortunio Manolas: il comunicato del Napoli sulle condizioni del greco - casjdean : RT @NonConoscoVG: Stefano Sensi (allego foto per chi non si ricordi di lui) ha recuperato fisicamente dall'infortunio, probabile panchina g… - LuigiBevilacq17 : RT @NonConoscoVG: Stefano Sensi (allego foto per chi non si ricordi di lui) ha recuperato fisicamente dall'infortunio, probabile panchina g… -