Moneta elettronica: Isfoa premia prof. Maurzio Pimpinella, presidente APSP (Di lunedì 27 luglio 2020) Maurizio Pimpinella, presidente APSP Associazione Prestatori di Servizi di Pagamento, sarà tra i 25 privilegiati destinatari del prestigioso Premio Internazionale Isfoa alla Carriera XVI Edizione Anno 2020 che si svolgerà a Milano. Maurizio Pimpinella, classe 1966, vanta un importante e prestigioso percorso professionale ed istituzionale iniziato nel 1990 in American Express, proseguito in Diners Club e poi in Uvet-American Express Corporate Italia dove ha sviluppato progetti a supporto della rete di 350 punti vendita sparsi sul territorio nazionale. Tale incarico, inoltre, lo ha visto impegnato nella realizzazione di ambiziosi ... Leggi su ladenuncia

avinumalkeinu : RT @GiorgiaMeloni: Governo continua folle crociata contro il contante. Mentre le aziende rischiano la chiusura, Conte pensa ad investire so… - FrederikGreco : RT @zucchinadimare: @GiorgiaMeloni L’opposizione continua la folle crociata contro la moneta elettronica. Mentre le aziende rischiano la ch… - 98Lorenzo : RT @zucchinadimare: @GiorgiaMeloni L’opposizione continua la folle crociata contro la moneta elettronica. Mentre le aziende rischiano la ch… - _Arthured_ : @Cesare140 @DOMPER0 @tdk20063 @GiorgiaMeloni Moderi il linguaggio. Ho letto a sufficienza. Forse lei però ha sempli… - maurizioGianuzz : RT @GiorgiaMeloni: Governo continua folle crociata contro il contante. Mentre le aziende rischiano la chiusura, Conte pensa ad investire so… -