“Minacciata e insultata”. Monica Lozzi entra in Italexit e si scatena l’odio social (Di lunedì 27 luglio 2020) Una cosa vergognosa, la politica non può, non deve essere questo! Durante la conferenza Stampa del 23 luglio, giorno in cui Gianluigi Paragone ha annunciato ufficialmente la nascita del partito “No Europa per l’Italia”, Monica Lozzi, attuale presidente del settimo municipio di Roma, ha dichiarato pubblicamente l’intenzione di uscire dal Movimento 5 Stelle e l’adesione alla nuova formazione. La Lozzi si candiderà come sindaca di Roma con una lista appoggiata proprio da Paragone. La candidata spiega: “Oggi è il giorno in cui mi lascio alle spalle l’amarezza e la delusione di aver creduto in un sogno andato in frantumi.. Oggi esco da un partito che ha disatteso gran parte delle sue istanze, illudendo i cittadini di potere e di volere davvero cambiare le ... Leggi su ilparagone

Ultime Notizie dalla rete : “Minacciata insultata”