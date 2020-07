Le banche europee accelerano: pronto il bancomat unico per l’area euro (Di lunedì 27 luglio 2020) Il progetto Epi, voluto dalla Bce, punta a creare un sistema di pagamento europeo che faccia concorrenza ai colossi americani e cinesi. Per l'Italia c'è UniCredit Leggi su ilsole24ore

sole24ore : Le banche europee accelerano: pronto il bancomat unico per l’area euro - FahdYg : RT @sole24ore: Le banche europee accelerano: pronto il bancomat unico per l’area euro - IlaryaP : RT @sole24ore: Le banche europee accelerano: pronto il bancomat unico per l’area euro - Sabylz : RT @sole24ore: Le banche europee accelerano: pronto il bancomat unico per l’area euro - FilippoGiov : Le banche europee accelerano: pronto il bancomat unico per l’area euro @sole24ore -

Ultime Notizie dalla rete : banche europee Le banche europee accelerano: pronto il bancomat unico per l'area euro Il Sole 24 ORE Primo Space, si parte: dotazione iniziale di 58 milioni

come il Fondo Europeo per gli Investimenti (Fei, parte del gruppo Bei), Cdp Venture Capital per conto di Fof VenturItaly, Compagnia di San Paolo, Luigi Rossi Luciani, Banca Sella, oltre alla stessa ...

Inchiesta camici, Fontana in Aula: "La mia integrità non si discute" VIDEO

"Ho deciso di essere qui non solo per affermare la verità dei fatti, ma anche per voltare pagina e affrontare con forza la volontà di andare oltre, affrontando un presente pieno di incognite e guardan ...

come il Fondo Europeo per gli Investimenti (Fei, parte del gruppo Bei), Cdp Venture Capital per conto di Fof VenturItaly, Compagnia di San Paolo, Luigi Rossi Luciani, Banca Sella, oltre alla stessa ..."Ho deciso di essere qui non solo per affermare la verità dei fatti, ma anche per voltare pagina e affrontare con forza la volontà di andare oltre, affrontando un presente pieno di incognite e guardan ...